الصبر والطموح يدفعان هواية الطيران الشراعي قدما في جبال كردستان العراق

يستعد عدد من العراقيين الأكراد في إحدى العطلات الأسبوعية وقت العصر، لأخذ رحلة شراعية فوق قرى كردستان، لتملأ طائراتهم الملونة بألوان قوس قزح المطر، ولتتفرد إحداها بألوان العلم الكردي الزاهية، بينما يكسو تلك اللوحة الجميلة مشهد الغروب، ويزيد جمالها طموح وأحلام محبي هواية الطيران الشراعي للنهوض بهوايتهم في العراق.
يقول حازم أمين، أحد أعضاء نادي أربيل للطيران الشراعي، متحدثا لـ"فرانس برس"، إنها هواية تحتاج إلى مزيج من الصبر وقوة التحمل، وفي المقابل تمنح ممارسها شعورا مختلطا بالمتعة والمغامرة والمخاطرة.
تأسس نادي أربيل للطيران الشراعي عام 2008، ليضم منذ حينها 40 متدربا ومحترفا، بينهم عدد لا بأس به من السيدات الشغوفات بالطيران.
تقول رواز مصطفى، مدرسة عشرينية قدمت لقضاء عطلتها في الجبال، إنها عشقت الطيران منذ صغرها، وأحبت كثيرا أن تكون جزءا من السماء؛ لتحقق حلمها أخيرا وتقوم بـ4 رحلات طيران بمفردها في أعالي جبال كوريك.
ويضيف علي أطرشي، أحد مؤسسي النادي، أن الهواية مستمرة بصبرهم ومثابرتهم، لافتا إلى أن علاقتهم بالحكومة تقتصر على التراخيص، ولا تشمل دعما ماديا، إذ أن الفريق تكلف شراء 30 طائرة شراعية وزيا واقيا بـ5000 دولار لكل منها.
ويقول محمد عباس، أحد الحرفيين في مجال نوافذ السيارات، إنه حين فكر في الالتحاق بالنادي، لم يستغرق منه التدريب أكثر من شهر، بدأه بالتدريب على الأرض، وفي المرحلة التالية في التلال ومن ثم في الجبال ليكون محترفا ويصبح بدوره معلما لمن بعده.
ويضيف حيدر السعيدي، أحد المنظمين في النادي، أنه بالرغم من وجود أندية أخرى حول كردستان العراق، إلا أن رياح أربيل القوية وجبالها الشاهقة ومثابرة أعضاء ناديها، جعلته في الصدارة ويحقق مركزا رابعا بمنافسات إقليمية في دولة المغرب وليكون نواة أساسية لمنتخب عراقي مرتقب.
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