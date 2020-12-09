برلماني: 75% من الأعضاء السابقين لن يكونوا موجودين في مجلس النواب المقبل

قال مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة أثناء الاستحقاق البرلماني في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن هناك استقرارًا أمنيًا للجان الانتخابية، متابعًا: «مفيش دائرة على مستوى الجمهورية حصل فيها مشاكل»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن المجلس النيابي المقبل لن يكون بداخله حوالي 75% من النواب السابقين، مضيفًا أن نسبة الأحزاب في المجلس ستصل إلى 80%.

وأكد أن مجلس النواب القادم سيختلف تمامًا عن البرلمان السابق، سواء في الأعضاء أو شكل المجلس نفسه، منوهًا بأن الانتخابات جرت في جو حيادي تام على مرأى ومسمع من الجميع.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح الإثنين الماضي، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، وهي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى مساء اليوم الثلاثاء.