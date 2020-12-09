الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد كيانات تركية تنقب في المتوسط

أفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمتهم المقررة، الخميس، بأن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

وأفادت مسودة البيان، بأن الاتحاد "سيعد قوائم إضافية" لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 "وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر"، وفقا لوكالة رويترز.

وما زالت المفاوضات بشأن البيان، الذي يقع في صفحتين، جارية.

ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتان تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.

ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم في أكتوبر بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان.