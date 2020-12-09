إرجاء مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بسبب كورونا

تقرر إرجاء مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، الذي كان مقررا عقده في فبراير المقبل؛ بسبب جائحة كورونا.



وقال رئيس المؤتمر فولفجانج إيشينجر، اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن أهم مؤتمر للسياسة الأمنية في العالم سيعقد في نهاية أبريل على أقرب تقدير، وذلك وفقا لحالة العدوى.



ويأمل إشينجر، في أن يشارك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل، في المؤتمر، قائلا: "هناك اهتمام كبير في فريق بايدن بمواصلة مشاركة السناتور ونائب الرئيس السابق، خلال فترة رئاسته، وقد تلقيت معلومات محددة في هذا الشأن".



يُذكر أن بايدن شارك في مؤتمر ميونخ للأمن عدة مرات منذ عام 1980، كان آخرها في عام 2019.



وقد يصبح بايدن أول رئيس أمريكي يحضر المؤتمر منذ انطلاقه قبل حوالي ستة عقود.



وخلال هذا العام، اجتمع في فندق "بايريشه هوف" بمدينة ميونخ الألمانية حوالي 800 مسؤول حكومي وخبير أمني، من بينهم 35 رئيس حكومة ودولة ونحو مئة وزير خارجية ودفاع خلال المؤتمر. ويأتي سنويا مئات من ممثلي وسائل الإعلام لتغطية فعاليات المؤتمر.



وأكد إيشينجر، أهمية لقاء المشاركين وجها لوجه بالنسبة له في ميونخ وعدم عقد المؤتمر عبر تقنية الفيديو، قائلا: "بسبب الجائحة علينا التخطيط لعدة سيناريوهات. وهذا يشمل أيضا خيار عقده بعدد أقل من المشاركين".