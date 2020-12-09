المزارعون الألمان يطالبون بإنهاء سباق تخفيض أسعار المنتجين للمواد الغذائية

طالبت رابطة المزارعين الألمان سلاسل السوبر ماركت الكبيرة بتغير جذري في توجهاتها وإنهاء سباق تخفيض أسعار المنتجين للمواد الغذائية.

وقال يوأخيم روكفيد رئيس الرابطة اليوم الأربعاء إن "عدم تقدير عمل المزارعين الألمان من جانب قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية يجب أن تكون له نهاية".

وتطالب الرابطة القطاع بالتزام ذاتي بالتخلي عن "الثقافة الدائمة للسعر المتدني"، مشيرة إلى أن التواصل مع المستهلكين على أساس تدني الأسعار هو "تعبير عن انعدام الأفكار" ويدمر القيمة المضافة والاستدامة.

وأعربت الرابطة عن تأييدها لمنح ما أطلقت عليه "علاوة ألمانيا" على المواد الغذائية من الإنتاج الزراعي المحلي التي عادة ما يتم إنتاجها بمعايير أعلى بصورة ملحوظة من منتجات واردة من الخارج، وقال روكفيد إن هذه الجودة "يجب أن يكون لها قائمة أسعار مختلفة".

وتابع روكفيد أن من الضروري أن يكون لدى قطاع التجارة التزام ذاتي للعلاقات التعاقدية وعلاقات التسليم طويلة الأمد والموثوقة، وصرح بأن المزارعين مستعدون للاستثمار من أجل رفع المعايير لعملائهم شريطة أن يتم تقدير التكاليف الزائدة التي سيتم إنفاقها لهذا الغرض.

يشار إلى احتدام النقاش بين ممثلي المزارعين وسلاسل التجارة حول ضغط الأسعار للمواد الغذائية، وقد صاحب ذلك حركات احتجاجية للمزارعين عند مخازن رئيسية لقطاع تجارة التجزئة.

وكان مئات المزارعين أغلقوا بجرارتهم مراكز توزيع رئيسية لسلاسل سوبر ماركت الدي في عدة مدن ألمانية أمس الثلاثاء للفت الانتباه إلى انهيار أسعار البضائع الزراعية.

ويعان العديد من المزارعين منذ بعض الوقت من الانهيار السريع في أسعار المنتجين، وقد حدث هذا نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي صاحبها إغلاق قطاع المطاعم أحد المستهلكين المهمين للمواد الغذائية، وفي قطاع لحوم الخنازير يلعب إغلاق السوق المهمة في الصين دورا حاسما في انهيار الأسعار وذلك بعد أن أعلنت ألمانيا في سبتمبر الماضي ظهور حالات مؤكدة لحمى الخنازير الأفريقية.

ويشكو المزارعون من عدم تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي ويتهمون قطاع تجارة التجزئة بمحاولة الإثراء على حساب المزارعين.