أظهرت النتيجة الأولية فى الدائرة الأولى بمدينة المنصورة، باللجنة الفرعية رقم70، تقدم وحيد فودة مرشح مستقبل وطن، على كلا من محمد البسيونى مرشح الحزب الشعبى الجمهورى، وأحمد الشرقاوى المتحدث باسم تكتل 25/30، ونبيل أبو وردة مستقل.

وحصل المرشح وحيد فودة، على 19090 صوتا، والمرشح محمد البسيوني على 13526 صوتا، والمرشح نبيل أبو وردة على 13863 صوتا، والمرشح أحمد الشرقاوي على 16524 صوتا.

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 10 لجان عامة، و699 مركزا انتخابيا، و1426 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا، يدلون بأصواتهم في 10 دوائر انتخابية.