أظهرت مؤشرات نتائج الفرز الأولية في انتخابات جولة الإعادة في دائرة دار السلام والبساتين، تقدم المرشح علي عبد الونيس السواح، منافسه المرشح أكمل قرطام.

وكان قد حصل في الجولة الأولى، كلا من المرشح أكمل قرطام على 24 ألف صوت، والمرشح علي عبد الونيس، والذى حصل على 21400 صوت.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

وفي سياق آخر، تجمع أنصار المرشح علي عبد الونيس في منطقة دار السلام، بعد سماع أنباء نجاحه بفارق أصوات كبير عن منافسه وتجولوا في الشوارع الرئيسية بالدائرة احتفالا بفوزه.

وكانت هناك مظاهر إحتفال كبيرة من خلال ترديد اسم المرشح، وبعد اسماء أقاربه من الداعمين له أثناء خوض الانتخابات.