تقدم مرشح مستقبل وطن في لجنة 70 بالمنصورة

ظهرت النتيجة الأولية في الدائرة الأولى بمدينة المنصورة، والتي يتنافس فيها وحيد فودة مرشح مستقبل وطن، ومحمد البسيوني مرشح الحزب الشعبي الجمهوري، وأحمد الشرقاوي المتحدث باسم تكتل 25/30، ونبيل أبو وردة مستقل في لجنة رقم 70، ومقرها معهد الأمل لضعاف السمع في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وجاءت أصوات المرشحين كالتالي:

المرشح وحيد فودة 149 صوتًا، المرشح محمد البسيوني 102 صوت، المرشح نبيل أبو وردة 117 صوتًا، والمرشح أحمد الشرقاوي 173 صوتًا.

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 10 لجان عامة، و699 مركزًا انتخابيًا، و1426 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا، يدلون بأصواتهم في 10 دوائر انتخابية.