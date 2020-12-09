دراسة: العاملون في المجال الصحي ببريطانيا عرضة أكثر من غيرهم بسبعة أضعاف للإصابة بكورونا

كشفت دراسة حديثة عن أن العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا عرضة أكثر من غيرهم بسبعة أضعاف لخطر الإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بالعاملين في معظم الوظائف "غير الأساسية".

جاء ذلك وفقا لبحث نُشر يوم الثلاثاء في مجلة "أوكيوبيشينال آند إنفيرونمينتال مديسين" واستنادًا إلى بيانات من عمليات الإغلاق المفروضة في جميع أنحاء بريطانيا خلال الموجة الأوروبية الأولى للجائحة من مارس إلى مايو.

وكشف فريق البحث أن "أولئك الذين يعملون في مجال الرعاية الاجتماعية والنقل عرضة بمقدار الضعفين للإصابة بالفيروس مقارنة بـ "العمال غير الأساسيين".

وتتفق نتائج البحث، الذي أجراه أكاديميون في جامعة جلاسكو وجامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة وجامعة ليمريك في أيرلندا ، إلى حد كبير مع نتائج أوسع نطاقا.

وأفاد المجلس الدولي للممرضات في سبتمبر بأن "أكثر من ألف ممرضة توفيت في 44 دولة أتيحت فيها البيانات ، مع بلوغ معدلات إصابة العاملين في المجال الصحي في المتوسط نحو 10% من إجمالي الإصابات على مستوى العالم".

وسجلت بريطانيا أكثر من 61 ألف وفاة لتأتي في المركز الخامس من حيث معدل الوفيات في العالم كما أنها الأولى في أوروبا.

وأصبحت بريطانيا يوم الثلاثاء أول دولة تستخدم لقاح فيروس كورونا الجديد من إنتاج "فايزر/بيونتيك".