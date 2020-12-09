وزارة الدفاع الألمانية تطالب بالبت في تسليح المسيرات الجديدة

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها لا ترى سببا في تأجيل البت في تسليح المُسَيَّرات الجديدة للجيش الألماني.

وخلال المؤتمر الصحفي الاتحادي، قال متحدث باسم الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه كان هناك نقاشًا شاملًا للغاية، وإنه قد تم تبادل الحجج.

وأضاف: "نحن على قناعة بأن هذه العملية جاهزة لاتخاذ القرار الآن وبأن من الممكن البت في الموضوع الآن، وينبغي على البرلمان الألماني أن يفعل هذا الآن".

وتناقضت تصريحات الوزارة مع تصريحات نوربرت فالتر-بوريانس رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي طالب أمس الثلاثاء، بإجراء المزيد من المشاورات حول هذا الموضوع.

وكان فالتر-بوريانس صرح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قائلًا: "أعتبر، ومعي قطاعات كبيرة في أعضاء الحزب الاشتراكي والعديد من الجماعات الناشطة سياسيًا في مجال السلام، أن النقاش الذي تم إجراؤه حتى الآن في المجتمع عن تسليح المُسَيَّرات، غير كاف".

وأكد المتحدث موقف وزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور الذي يرى أن حماية الجنود الألمان ولا سيما في المهام الخارجية يجب أن تكون له الأولوية العليا "ولهذا نحن نؤيد شراء هذه المُسَيَّرات المسلحة".

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة المسيرة "هيرون تي بي" التي صنعتها إسرائيل، يمكن استخدامها فقط لمراقبة الخصوم كما يمكن تسليحها لشن هجمات.