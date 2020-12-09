ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 90 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، إضافة إلى 6 وفيات.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا) نسخة منه " تم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 8580 .

وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 59 حالة من الإصابات بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4059".

وذكر بيان وزارة الصحة "أنه تم تسجيل وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 458 ".

وفي مناطق شمال غرب سورية الخاضعة لسيطرة المعارضة أعلنت "شبكة الإنذار المبكر اليوم الثلاثاء عن تسجيل 241 إصابة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 17768 حالة".

وأشارت شبكة الإنذار إلى تسجيل 101 حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء الكلي شمال غربي سوريا 8434 حالة .