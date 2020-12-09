حنان عشراوي تؤكد استقالتها من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم الأربعاء، استقالتها رسميا من منصبها، داعية إلى إصلاح المنظمة وإعادة تفعيل مؤسساتها.

وقالت عشراوي في بيان إنها تقدمت باستقالتها شفهيا في لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 24 من الشهر الماضي ثم أعقبت ذلك باستقالة مكتوبة بعد يومين.

وأوضحت عشراوي أنه تم التأكيد والتوافق على أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ نهاية العام الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع عباس.

ولم تحدد عشراوي أسباب استقالتها، وقالت إنها لم تطلب يوما منصباً أو امتيازاً وأن انتماءها وهدفها الوحيد هو خدمة الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق.

وأضافت "لقد آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات".

واعتبرت عشراوي أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته ويقوم بمهامه بالكامل.

وتشغل عشراوي 74 عاما عضوية اللجنة التنفيذية، أعلي هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، منذ عام 2009 وهي عضو سابق في الوفد الفلسطيني لمفاوضات السلام مع إسرائيل.