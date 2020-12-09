قال أحمد سيد زيزو جناح الزمالك، أنه كان مندهشا لرحيل باتريس كارتيرون عن الأبيض، موضحا أن المدرب الفرنسي كان محبوبا للغاية من جميع اللاعبين.

وأشار زيزو في تصريحات تلفزيونية، "لم أصدق رحيل كارتيرون، حينما قالوا أن كارتيرون سيرحل تخيلت أنه مشهد للكاميرا الخفية".

وأكد زيزو أن الجميع داخل القلعة البيضاء كان يحب كارتيرون، مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي كان ذكيا للغاية في مسألة التعامل مع اللاعبين.

ورحل كارتيرون عن الزمالك قبل 3 أشهر بعد تلقيه عرضا مغريا من التعاون السعودي، وترك الأبيض قبل مواجهتي الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال.