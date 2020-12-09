تفعيل نظام الدفاع ضد الفيضانات في فينيسيا وسط ارتفاع منسوب المياه

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أنه تم تفعيل نظام الدفاع ضد الفيضانات في فينيسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن توقف عن الاستجابة في اليوم السابق في ظل استمرار العواصف التي تضرب مناطق كبيرة من إيطاليا.



ونقلت أنسا، عن مصادر لم تسمها أن النظام لم يكن يعمل عندما وصلت مستويات المياه في فينيسيا إلى ارتفاع 138 سنتيمترا ظهر الثلاثاء، لكنه بدأ أخيرا في العمل حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي "0200 بتوقيت جرينتش" اليوم الأربعاء.



وضربت مياه الفيضانات مدينة فينيسيا الثلاثاء، وغمرت بعض أكثر مواقعها شهرة بما في ذلك ساحة سان مارك.



وتم تفعيل النظام لأول مرة فقط في وقت سابق من هذا العام، عندما قام بحماية المدينة من الفيضانات في أكتوبر.



وذكر مسؤولو الطوارئ، أن مخاطر الانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية لا تزال عالية في جميع أنحاء إيطاليا بعد هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في الآونة الأخيرة.