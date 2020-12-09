نيويورك تايمز تتوقع تراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 20%

عدلت شركة نيويورك تايمز كومباني الناشرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأربعاء توقعات إيرادات الإعلانات خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وذكرت الشركة أنها تتوقع تراجع إجمالي إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 20% تقريبا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تتوقع تراجع إيرادات إعلاناتها الرقمية بنسبة 5% فقط.

كانت نيويورك تايمز تتوقع في نوفمبر الماضي، تراجع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الحالي بنحو 30% سنويا، مع توقع تراجع إيرادات الإعلانات الرقمية بنسبة 15% تقريبا، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بدرجة كبيرة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديرات الجديدة ستكون الأخيرة، ولن تصدر أي تحديثات جديدة لها قبل إعلان نتائج الربع الأخير في شباط/فبراير المقبل.