وكالة سويدية تحقق في تمييز مزعوم في شركة التجزئة العملاقة إتش آند إم

قالت وكالة حكومية سويدية إنها تجري تحقيقًا مع عملاق بيع الملابس بالتجزئة "إتش آند إم" بشأن تقارير عن تمييزها ضد العملاء؛ بسبب عرقهم في السويد.



وأوضح محقق الشكاوى السويدي، المعني بقضايا المساواة، اليوم الأربعاء، أن الشركة كانت تطالب الأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة غير السويدية، على سبيل المثال، بتقديم إيصال عند تغيير السلع، في انتهاك لسياسة الشركة.



وتم إطلاق ما يسمى بالتحقيق الإشرافي بعد ورود تقارير في صحيفة افتونبلاديت اليومية التي تصدر في ستوكهولم.



ونشرت افتونبلاديت مؤخرًا لقطات لعملاء من خلفيات عرقية مختلفة تم رفض طلبهم عندما حاولوا تغيير بعض الملابس، التي كانت لا تزال تحمل علامات أسعارها، وقد تم تزويد بعض العملاء بكاميرات خفية لتوثيق الموقف.



وقال لارس أرينيوس، الذي يرأس الوكالة الحكومية، "المعلومات التي ظهرت في التقارير الإعلامية التي تفيد بأن بعض العملاء يعاملون بشكل أسوأ من غيرهم؛ بسبب خلفيتهم العرقية هي السبب في أن محقق شكاوى المساواة قد طلب ردًا من الشركة".



وكتب محقق الشكاوى رسالة إلى الشركة طالبها فيها بتقديم إجابات بحلول 22 ديسمبر الجاري، فيما يتعلق بسياستها في تغيير الملابس وموقفها من التمييز.