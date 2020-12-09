رئيس وزراء إيطاليا يدافع عن إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية قبل تصويت حاسم بالبرلمان

دافع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان عن إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية، وذلك قبل تصويت حاسم في روما على الإجراء الأوروبي.



ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإيطالي بغرفتيه على الإصلاح في وقت لاحق اليوم، ويلي ذلك موافقة الاتحاد الأوروبي، على هذا الإجراء خلال القمة المقررة غدا الخميس لمدة يومين.



ولطالما عارضت إيطاليا إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية، التي تقدم المساعدة المالية لدول منطقة اليورو حال مواجهتها أزمة، مصحوبة بشروط صارمة، ويهدف الإصلاح إلى تعزيز النظام المصرفي الأوروبي.



ودعا كونتي، أمام البرلمان، إلى الوحدة الأوروبية، وتحدث عن القضايا التي سيواجهها الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، والتي تشمل جائحة كورونا والإرهاب والهجرة، مشيرا أيضا إلى المشاكل الداخلية مثل الخلاف بشأن سيادة القانون مع المجر وبولندا.



وقال رئيس الوزراء: "شكل الاتحاد الأوروبي يتغير في الوقت الحالي، وقد قررنا أن أوروبا الجديدة سوف تتغلب على الموقف الصارم تجاه التقشف".



وتحظى آلية الاستقرار الأوروبية بسمعة سياسية سيئة في روما، لأن بعض أعضاء حزب حركة خمس نجوم، والمعارضة اليمينية، يعتبرونها أداة يقوم من خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات تقشف على الدول التي لديها ديون مرتفعة مثل إيطاليا.