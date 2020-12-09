مقتل رجلي أمن وإصابة 3 في هجوم على قاعدة عسكرية بشرق أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن اثنين من رجال الأمن، على الأقل، قتلا، وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم لحركة طالبان على قاعدة عسكرية في منطقة اندار بإقليم غازني شرقي أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن بيان وزارة الدفاع جاء فيه: "في البداية، قام انتحاري من حركة طالبان بقيادة سيارة باتجاه القاعدة، ولكن تم تدميرها قبل وصولها لهدفها"، مضيفا: "جرى صد هجوم طالبان، وتكبدت الحركة خسائر بشرية أيضا".

وكان مصدر أمني، قال في وقت سابق، إن الاشتباكات بدأت عند منتصف الليل واستمرت حتى صباح اليوم.

وأضاف المصدر: "أولا انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من القاعدة، وبعد ذلك بدأ عدد من المهاجمين الاشتباك مع القوات الأمنية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.