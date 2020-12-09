الأوقاف: اعتماد 125 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية خلال 2020

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة؛ كدفعة ثانية هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس.

وقال جمعة، في تصريحات له اليوم، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس خلال عام 2020 إلى 50 مليون جنيه.

واعتمد جمعة تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم كدفعة ثانية لهذا العام، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف خلال العام الحالي، 75 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال 2020 وصل إلى 125 مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة وما تقتضيه شروط الواقفين.

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يشارك وزير الأوقاف، غدا الخميس، في المؤتمر الافتراضي الذي تقيمه الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بكلمة عن أدب المحن والنوازل والجوائح، يلقيها نيابة عنه الدكتور هشام عبدالعزيز علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.