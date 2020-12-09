الحكومة الهولندية تعزز الدعم مالي للمشاريع المتضررة جراء أزمة كورونا

عززت الحكومة الهولندية، اليوم الأربعاء، إجراءات الدعم المالي للمشاريع التجارية المتضررة من الإغلاق الجزئي جراء أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد بمبلغ 7ر3 مليار يورو.

وقالت الحكومة إن المشاريع التجارية ذات نسبة الانخفاض الأكبر في الدخل مثل المطاعم والحانات ستتلقى دعما ماليا أكبر في الربع الأول من عام 2021، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من أن فقدان الوظائف وحدوث عمليات الإفلاس لا مفر منه، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتابعت الشبكة أن الدعم الجديد يأتي إضافة إلى 7ر33 مليار يورو من الدعم تعهدت به الحكومة سابقا لحماية المشاريع التجارية في ظل أزمة "كورونا".

وكان رئيس الوزراء مارك روتة قد أمر في منتصف أكتوبر الماضي بإغلاق كافة المطاعم والحانات واستمرار الإغلاق حتى مواسم أعياد الميلاد والعام الجديد وذلك رغم محاولة مؤسسات مختصة بالسياحة والترفيه في البلاد الدفع نحو إنهاء الإغلاق والعودة للعمل مع تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من انتشار العدوى.

يذكر أن المعهد الوطني الصحي في البلاد قد حذر أمس الثلاثاء من ارتفاع مقلق في الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأسبوع الماضي بعدما تم تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة إصابة مؤكدة ليرتفع إجمالي الحالات منذ بداية تفشي الوباء إلى 43 ألفا و103 حالات.