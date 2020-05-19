تدشين نجمة عملاقة مضيئة فوق كنيسة «العائلة المقدسة» في برشلونة

تم اليوم الأربعاء تدشين نجمة عملاقة مضيئة فوق ثاني أعلى برج في كنيسة " ساغرادا فاميليا" (العائلة المقدسة) بمدينة برشلونة الإسبانية.

وبارك كاردينال وأسقف برشلونة خوان جوسيب أوميلا، "نجمة بيت لحم" مساء اليوم الأربعاء أمام الآلاف الذين احتشدوا في الشوارع المحيطة بالكنيسة، وذلك بعد إقامة قداس.

وتم إضاءة النجمة العملاقة، ذات 12 نقطة، والمصنوعة من الصلب والزجاج، بعد وقت قليل من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، على ارتفاع 138 مترا. وتزن النجمة 5ر5 طن، وتصل المسافة بين النقطة والأخرى إلى سبعة أمتار ونصف متر.

قام بوضع تصميم " ساغرادا فاميليا" المعماري الكتالوني أنطونيو جاودي، الذي دهسه الترام في عام 1926.

وبدأ العمل في الكنيسة في عام 1882، ولم يستكمل بعد، وبحسب تقديرات صدرت مؤخرا، من المتوقع إتمامها في عام 2030، على أقرب تقدير.

وبلغت تكلفة النجمة العملاقة حوالي 5ر1 مليون يورو(7ر1 مليون دولار) وهي تزين برج مريم العذراء بالكنيسة، وسوف تلتقط أشعة الشمس وتعكسها خلال النهار.

وقال الكاردينال أوميلا إن الأضواء سوف تضيء النجمة من الداخل في المساء، لتغير أفق برشلونة "إلى الأبد"، ولتنهي "الظلام الكبير للوباء".