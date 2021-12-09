 الولايات المتحدة والنيجر تشددان على أهمية التعاون في تعزيز الديمقراطية بغرب إفريقيا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة والنيجر تشددان على أهمية التعاون في تعزيز الديمقراطية بغرب إفريقيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:49 ص

شددت الولايات المتحدة والنيجر على أهمية تعاونهما في تعزيز الديمقراطية بمنطقة الساحل ومنطقة غرب إفريقيا.

وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، خلال لقاء افتراضي بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والرئيس النيجري محمد بازوم.

وناقش الجانبان ضرورة التعاون مع المؤسسات الأفريقية لتشجيع احترام التعددية السياسية والتحولات الديمقراطية في الوقت المناسب في البلدان المجاورة وكذلك أهمية مكافحة الفساد.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بمساهمات النيجر في تحقيق الأمن الإقليمي بما في ذلك من خلال مشاركتها في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات وتحالف لدحر داعش.

كما أشاد بلينكن بجهود النيجر لاستخدام رئاستها لمجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على العلاقة المهمة بين الأمن وتغير المناخ.

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