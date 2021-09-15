قال الفنان حسن يوسف، إنه غير مهتم بحضور مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن غضبه بعد عدم دعوته لحضوره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أنه سعيد بفوز الفنان محمد ممدوح بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، متابعًا أنه يتميز بأداء متميز وصادق.

وأعرب عن سعادته بعد مشاهدته لظهور الفنان توفيق رشوان بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين أسرته خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع، أن ظهور الفنانة لبنى عبدالعزيز في المهرجان يعتبر لفتة طيبة، مشيرًا إلى أنها أول ممثلة عمل معها في بداية مشواره الفني.