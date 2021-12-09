استضافت أكاديمية مصرللطيران للتدريب عددًا من أطفال ذوي الهمم، أبطال مبادرة "قادرون باختلاف، لإجراء جولة داخل الأكاديمية وتجربة أجهزة الطيران التمثيلي، بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والطيار عمرو ابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب.

وأكد الطيار محمد منار- بحسب بيان لوزارة الطيران اليوم الخميس- ضرورة خدمة أبناء الوطن من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ودمجهم للمشاركة فى كافة أنشطة الدولة>

وأضاف منار أن وزارة الطيران المدني وشركاتها لا تدخر جهدًا لتحقيق آمال وطموحات أبنائنا من ذوي الهمم واكتشاف مواهبهم المختلفة، وتعتز بقدراتهم الخاصة وإرادتهم وعزيمتهم الكبيرة على مواصلة مسيرتهم في المجتمع، كما تسعى إلى خلق مناخ جيد لإبداعاتهم وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم فضلًا عن استثمار طاقتهم بشكل أفضل لخدمة وطنهم.

وأكد وزير الطيران على تقديم كافة الخدمات اللازمة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة خلال سفرهم بالمطارات المصرية وعلى متن رحلات الناقل الوطني مصرللطيران من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم، معربًا عن فخره برعاية ودعم الأبطال والموهوبين من ذوي الهمم في مختلف المجالات لتحقيق أحلامهم ونفخر بأن كثير من هؤلاء الأبطال يعملون في قطاع الطيران المدني.

ورافق الوزير هؤلاء الأطفال في جولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي، وقد ساعدهم عددٌ من طياري مصر للطيران على خوض تجربة الطيران على هذه الأجهزة.

وفي نهاية الجولة، قامت شركة مصرللطيران بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على الأطفال.

ومن المقرر أن تنظم شركة مصرللطيران رحلة تعريفية لعدد من أطفال المبادرة وذويهم إلى مدينة الأقصر لتحقيق أمنياتهم لخوض تجربة السفر وزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة.