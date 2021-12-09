بيراميدز يخوض مباراة ودية أمام العين الإماراتي استعدادا لعودة الدوري

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اتفق مسؤولو بيراميدز على خوض مباراة ودية مع العين الإماراتي بعد غد السبت، في إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدوري الممتاز.

ويقيم فريق بيراميدز معسكرا في الإمارات خلال فترة توقف الدوري العام بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العرب.

ويلتقي فريق بيراميدز مع العين خلال معسكره الذي بدأ اليوم الخميس، ويستمر لـ 8 أيام.

وكانت بعثة بيراميدز قد وصلت إلى الإمارات اليوم الخميس ومنح الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، لاعبيه راحة سلبية اليوم على أن يبدأ تدريباته غدا الجمعة على ملعب الشرطة في دبي لتجهيز اللاعبين.

ويلتقي بيراميدز مع طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.