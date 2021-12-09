إحصاء: زيادة الصادرات الألمانية بقوة في أكتوبر الماضي

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، زيادة الصادرات الألمانية بقوة خلال أكتوبر الماضي، بعد أن شهدت تراجعا خلال الشهور السابقة.

وأوضح المكتب، اليوم الخميس، في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا، أنه بعد حساب التغيرات الموسمية زادت الصادرات الألمانية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4.1% مقارنة بسبتمبر الذي يسبقه.

يذكر أن الصادرات كانت قد تراجعت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأضاف المكتب، اليوم، أنه تم تصدير بضائع ألمانية خلال أكتوبر من هذا العام بقيمة 121.3 مليار يورو، موضحا أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وتابع المكتب أن الواردات زادت بنسبة 17.3% وبلغت قيمتها 108.5 مليون يورو.

وأشار المكتب إلى أنه بشكل عام زاد حجم الصادرات والواردات على ما كان عليه قبل بدء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في فبراير 2020، وهو الشهر الأخير قبل بدء القيود التي نتجت عن الوباء.

وبشكل إجمالي، أوضح المكتب أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 13.9% في الصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وبلغت قيمتها 1132.2 مليار يورو.