الخزانة الأمريكية: رئيس السلفادور تفاوض سراً للتوصل إلى هدنة مع زعماء العصابات

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن رئيس السلفادور "نجيب بوكيلي" تفاوض سراً من أجل التوصل إلى هدنة مع زعماء عصابات الشوارع القوية فى البلاد.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الحكومة الأمريكية تقول إن حكومة بوكيلي "اشترت دعم العصابات" عن طريق تقديم مزايا وامتيازات مالية لقادتها المسجونين، مشيرة إلى أن هذا يفسر انخفاض معدل الجرائم في السلفادور مؤخراً.

ومن جانبه، أدان الرئيس السلفادوري هذا التقرير ونفى الاتهامات متسائلاً عبر تويتر "متى حدث ذلك؟"، وواصفاً ذلك بأنه "كذبة واضحة".