3 قرارات حكومية بندب قضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة قرارات يتجديد ندب عدد من القضاة أعضاء مكتب شئون أمن الدولة، بالإضافة إلى ندب قضاة جدد للعمل بالمكتب، سواء بالإضافة إلى عملهم بالقضاء أو ندبهم طوال الوقت للعمل بالمكتب.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء سبق له إصدار القرار رقم 2866 لسنة 2021، بندب القاضي/ أحمد يوسف معروف حسن حافظ - الرئيس محكمة استئناف القاهرة؛ للعمل رئيسا لمكتب شئون أمن الدولة؛ طول الوقت لمدة سنة تنتهي في 30 سبتمبر 2022.

واستند القرار، الذي نشرته «الوقائع المصرية» - ملحق الجريدة الرسمية- إلى مواد الدستور، وأحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 192 لسنة 1958 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 السنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

كما استند القرار إلى موافقة مجلس الفضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وبعد أخذ رأي وزير العدل،

وكلف القرار المستشار عمر مروان، وزير العدل بتنفيذ أحكامه.

يذكر أن مكتب شئون أمن الدولة يختص بنظر التظلمات في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والجنايات في قضايا أمن الدولة طوارئ، والتي لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه ولا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وإلى نص القرارات الجديدة: