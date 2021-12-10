ندوة عن التنمر وأثره على المجتمع في قصر ثقافة مغاغة بالمنيا

قال خالد إسماعيل، مدير إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا، قدمت اليوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، التربوية لأطفال المدارس.

وقدم قصر ثقافة مغاغة محاضرة تثقيفية بعنوان "ظاهرة التنمر وآثارها على الأسرة والمجتمع" حاضرها طه فاروق، وتحدث عن معنى التنمر وهو شكل من أشكال الإساءة للطفل أو للفرد بشكل عام.

وأضاف فاروق أن من أسباب التنمر الضعف الجسدي أو شيء متغير في الصوت أو الشكل للفرد، وأنواع التنمر منها التنمر الجسدي، واللفظى، والاجتماعي، مشيرًا إلى أن من آثار التنمر ضعف العلاقات الاجتماعية بين الفرد الواحد وبين أفراد المجتمع سواء كان أحد من أقاربه أو أخوته أو أي أحد يقابله، ويؤثر التنمر على المجتمع بشكل سلبي لأنه ينتج طفلًا ضعيف الشخصية وجبانًا بعض الشيء وعنده خوف كبير من المستقبل ويمكن أن يصيب بالخوف أو الحالة النفسية العصبية أو غير المستقرة بعد سن 40 سنة.

وعلى صعيد منفصل، قدم بيت ثقافة شركة النيل محاضرة تثقيفية بعنوان "آخر العام والاستفادة من الإيجابية والسلبيات"، مع طلاب مدرسة دماريس الإعدادية المشتركة، وحاضرها مصطفى الشيمي أخصائي التنمية البشرية، وتحدث عن أهم العوامل الإيجابية التي حدثت في هذا العام والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن فى الأعوام القادمة وتنميتها على قدر المستطاع.

وقدمت مكتبة طمبدي الثقافية قراءة قصص للأطفال منها قصة سيدنا "على بن أبي طالب" رضى الله عنه، وقامت مشرفة النشاط بمناقشة الأطفال في الدروس المستفادة من هذه القصة، كما نفذ بيت ثقافة مطاي ورشة فنية بعنوان"أهرامات الجيزة" من تدريب الفنانة سوزان سمير عزيز مع براعم مدرسة سان جورج وتدريبهم على الرسم والتلوين.