اعتقل عملاء فيدراليون عمدة إحدى أغنى المدن في إقليم بورتوريكو التابع للولايات المتحدة اليوم الخميس، وذلك للاشتاه في تورطه بتهم فساد.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه تُعد ثاني قضية من نوعها يتم الإعلان عنها هذا الشهر.

وأوضحت الشبكة أن عمدة "جواينبو"، أنخيل بيريز أوتيرو، يواجه ثلاث تهم تشمل الرشوة والابتزاز، وهو متهم بقبول دفعات قدرها 5000 دولار بانتظام مقابل منح عقود لمالك شركة إنشاءات.

وتقول لائحة الاتهام إن المخطط استمر من 2019 إلى 2021.

ويُعد إقليم بورتوريكو أو "الميناء الغني" من الجزر التابعة للولايات المتحدة ويقع في شمال شرق البحر الكاريبي.