أعلنت هيئة حماية المنافسة الإيطالية، اليوم الخميس، تغريم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون أكثر من مليار يورو، بدعوى إساءة استغلال وضعها المسيطر في السوق الإيطالية وانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة إن أمازون أساءت استغلال وضعها كوسيط للخدمات اللوجيستية على منصتها، وهو ما ألحق الضرر بموفري الخدمات والموردين الآخرين، ولذلك قررت تغريمها أكثر من 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار).

وأضافت الهيئة في بيان أن القضية تتعلق بخدمة "فول فيلمنت باي أمازون" التي تقدمها الشركة الأمريكية للسيطرة على خدمات الشحن للبائعين، موضحة أن استخدام هذه الخدمة يعطي للبائعين في أي مكان منصة للبيع تتضمن مزايا عديدة منها تحسين عرض منتجاتها أمام العملاء واحتمال تصنيفها كجزء من خدمة أمازون برايم.

وتابعت الهيئة أن الحكم اتهم أمازون بفرض قواعد أشد صرامة على البائعين الذين لم يستخدموا خدمة "فول فيلمنت باي أمازون".

ومن ناحيتها اعتبرت أمازون هذه الغرامة "غير مبررة وغير متناسبة" معلنة اعتزامها الاستئناف على القرار.

وأضافت الشركة أنه أمام التجار الصغار ومتوسطي الحجم العديد من الطرق الأخرى لبيع منتجاتهم و"أمازون، مجرد خيار واحد من هذه الخيارات".