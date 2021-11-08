تحدّث وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، عن مستقبله الإعلامي وذلك في خضم الأزمة التي أثارها مؤخرًا بتصريحات عن السعودية والإمارات والتي قادت إلى استقالته.

وخلال مقابلة مع فضائية "روسيا اليوم"، وفي معرض إجابته على سؤال عما إذا كانت له إطلالة إعلامية جديدة في الفترة المقبلة: "أنا الآن عاطل عن العمل.. إذا عندكم عرض من RT (روسيا اليوم) أنا جاهز".

وردّ عليه محاوره الإعلامي محمد علي قائلًا: "أهلًا بك ونتشرف بك".

في السياق، عبّر قرداحي عن تطلعه للعودة للعمل بالإعلام، وقال إنّه قضى حياته في هذا المجال، معقّبًا: "الكاميرا هي لعبتي".

وشدّد على أنّ العمل الإعلامي لا يتعارض مع السياسة بأي حال من الأحوال.

وأخمد قرداحي فتيل أزمة حادة بين لبنان ودول خليجية، تسبب فيها شخصيًّا، عندما انتقد دور التحالف العربي في اليمن وشنّ هجومًا على السعودية والإمارات، في لغة تم تشبيهها بما يصدر عن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.