استشاري مناعة: تعديل بروتوكول كورونا في مصر ليس له علاقة بمتحور أوميكرون

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن السبب وراء تعديل بروتوكول فيروس كورونا في مصر ليس له علاقة بمتحور "أوميكرون".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن السبب هو وجود نقص في عقار الأكتيمرا واستخدام الإنترلوكين بديلا له.

وتابع أن الضجة التي حدثت بسبب انتشار متحور"أوميكرون" تدعو إلى القلق، مضيفًا أنه لم يثبت حتى اللحظة أن المتحور الجديد أشد فتكًا من "دلتا بلس".

واستكمل، أن منظمات الصحة حول العالم قادرة على التعامل مع المتحورات الجديدة لفيروس كورونا من خلال تجديد اللقاحات المتواجدة.