قال حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك ارتفاع غير متوقع في مستويات الإنجاب في محافظات الصعيد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، إن مستويات الإنجاب تصل لـ 4 أطفال لكل امرأة في محافظات الصعيد، متابعًا أن هذه المستويات تعتبر ضعف محافظة بورسعيد.

وتابع، أنه يتم إجراء مسح صحي خاص بنسبة الإنجاب على جميع المحافظات، مضيفًا أن محافظة بورسعيد سجلت طفلين لكل امرأة.

واستكمل، أن معدلات الإنجاب تختلف بين أبناء القرى عن الحضر، مضيفًا أنه يتم تسجيل اتجاهات الشباب من خلال استمارة يتم التوقيع عليها أثناء المسح الصحي.