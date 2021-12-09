الحكومتان الفلسطينية والأردنية توقعان 9 اتفاقيات تعاون

وقعت الحكومتان الفلسطينية والأردنية، اليوم الخميس، 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ضمن مساعيهما لرفع التبادل التجاري.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين، برئاسة رئيسي الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، والأردني بشر الخصاونة.

ووصل الخصاونة إلى رام الله، اليوم لينضم إلى وفد أردني رفيع يضم 6 وزراء أجروا مع نظرائهم الفلسطينيين محادثات تحضيرية على مدى ثلاثة أيام، توجت بانعقاد اللجنة العليا برئاسة اشتية والخصاونة.

وقال أشتية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، إن زيارة الخصاونة إلى فلسطين وانعقاد اللجنة العليا المشتركة جاءت في توقيت مهم جدا، حيث نعيش بظروف صعبة في مواجهة الاحتلال وجائحة كورونا.

وأضاف: "لمسنا كل الدعم من الأشقاء في الأردن، ونحن نشترك في هدف الحفاظ على القدس"، معربا عن تقدير القيادة والشعب الفلسطيني "لما يقوم به الملك عبد الله الثاني للحفاظ على المدينة المقدسة، ولدعم الشعب الفلسطيني".

وشدد على ضرورة "الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يواجه يوميا هجمات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد والمقدسات الإسلامية والمسيحية".