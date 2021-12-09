مقتل 3 جنود أتراك في اشتباكات شمالي العراق

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ذكرت وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة جنود أتراك على الأقل لقوا حتفهم، اليوم الخميس، خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور شمالي العراق.

وقال بيان على موقع الوزارة إن طائرات حربية تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني "لتحييد" ستة مسلحين، وأضاف البيان أن هناك عملية عسكرية جارية في المنطقة.

ويمارس حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التمرد منذ عقود داخل تركيا.

وخلف الصراع المسلح عشرات الآلاف من الأرواح منذ 1984.

يشار إلى أن البرلمان التركي وافق في أكتوبر على تمديد العمليات العسكرية للجيش التركي في سوريا والعراق لسنتين إضافيتين.