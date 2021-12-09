 بريطانيا تسجل 51 ألفا و746 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 51 ألفا و746 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 8:56 ص

سجلت بريطانيا 51 ألفا و746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 46 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و575 ألفا و62 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و101 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 119 مليونا و978 ألفا و328 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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