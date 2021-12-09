ترشيح بيرند نيوندورف لخوض انتخابات رئاسة الأتحاد الألماني لكرة القدم

يخوض بيرند نيوندورف انتخابات رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم كمرشح عن اتحادات الولايات والاتحادات الإقليمية، والتي من المقرر إجراؤها منتصف مارس المقبل.

ووفقا لبيان ،صوت رؤساء اتحادات الولايات والاتحادات الإقليمية بالإجماع مع امتناع واحد عن التصويت، لصالح رئيس اتحاد منطقة وسط الراين، في مؤتمر عقد اليوم الخميس.

وسيتم انتخاب خليفة فريتز كيلر كرئيس للاتحاد، في المؤتمر الوطني للاتحاد الألماني، أكبر اتحاد رياضي في العالم، يوم 11 مارس المقبل في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وإلى جانب نيوندورف كمرشح من قسم الهواة، دخل بيتر بيترز الانتخابات بشكل رسمي، وهو واحد من رئيسين مؤقتين للاتحاد الألماني بعد استقالة فريتز كيلر في مايو الماضي بعد مقارنة زميل له بقاض نازي.

وتستمر فترة الترشح لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم حتى العاشر من فبراير المقبل.

كان نيوندورف قد قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء: "أتمنى في حالة انتخابي أن أتعامل مع الأمر بشكل غير انفعالي بعض الشئ مما هو معتاد في كرة القدم".

وأضاف: "لم أكن أنوي حقا الترشح لرئاسة الاتحاد الألماني، ولم تكن تلك خطة حياتي بعد عامين ونصف في اتحاد منطقة وسط الراين".