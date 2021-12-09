إصابة رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروي في حريق مقرها

أصيب رئيس مجلس شورى حركة النهضة بحروق في الحريق الذي اندلعة بمقر الحركة المركزي بمونبليزير بالعاصمة، وفق ما أكّدته مصادر من الحركة لإذاعة "موزاييك" التونسية.

كما تعرّض نائب رئيس حركة النهضة إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، إثر نشوب نيران بمكاتب الحركة بمونبليزير بالعاصمة، وفق ما رصده مبعوث موزاييك.

وقد تمّ نقله للمصحّة لتلقي الإسعافات.

وأكّد المصدر نفسه أنّ العريّض أصيب بكسور على مستوى الرجلين.

واندلع بعد ظهر اليوم الخميس، حريق بمقر الحزب، لم تتضح أسبابه بعد. وحاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مقر الحركة لإطفاء النيران وإجلاء العالقين.