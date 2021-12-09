قائد إيراني: سيتم الرد بحزم على أي زعزعة لأمن الحدود

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أكد قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد علي كودرزي أنه سيتم الرد بحزم على أي زعزعة للأمن على الحدود.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عنه القول إن القوات سترد "بحزم وبسالة على أي زعزعة للأمن وسوء النوايا على الحدود".

وقال إن الأمن "مستتب في حدود الجمهورية الإسلامية المائية والبرية البالغة ثمانية آلاف و 755 كلم".

يأتي هذا بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي الإيرانية أمس القضاء على "خلية إرهابية" واعتقال عناصرها في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي البلاد، قرب الحدود مع العراق.

وأضافت قوى الأمن أن الخلية تابعة لأجهزة استخبارت أجنبية.

يذكر أن لمحافظة خوزستان أكثر من 500 كيلومتر من الحدود المائية والبرية مع العراق.