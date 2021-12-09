جورج قرداحي: واجهت ضغوطا من اللبنانيين في الخليج و5 وزراء بحكومة ميقاتي للاستقالة

قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، إنّ أزمة استقالته أصبحت من جزءًا من الماضي، مؤكّدًا أن تفاصيلها أصبحت معروفة أمام الجميع.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "روسيا اليوم"، أن طموحه من وراء الاستقالة كان فتح قوة في الجدار، وأن تُعيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج.

وتمنى قرداحي، أن يتم استئناف هذه العلاقات وأن تعود الأمور لنصابها الطبيعي، مشيرًا إلى أنّه لم تكن هناك ضمانات مرتبطة بتقديم استقالته.

وأشار إلى أنّه منذ بداية الأزمة، حرص على ربط استقالته بأن يتم استئناف العلاقات مع لبنان حتى لا تذهب الاستقالة سدى، وتابع: "لم يقدم لنا أحد ضمانات أو تعهدات".

وأوضح أنه قبل جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمنطقة وزيارته للسعودية، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، منه - أي من قرداحي- تقديم استقالته لفتح الحوار بين ماكرون والمسؤولين السعوديين.

ولفت إلى أنّ هناك عدة "ظروف" رافقت استقالته على مدار الـ40 يومًا الماضية، مؤكّدًا أنّه تعرض لعدة ضغوط، بينها من اللبنانيين الموجودين في الخليج، وأعضاء في الحكومة (5 وزراء).

وأخمد قرداحي فتيل أزمة حادة بين لبنان ودول خليجية، تسبب فيها شخصيًّا، عندما انتقد دور التحالف العربي في اليمن وشنّ هجومًا على السعودية والإمارات، في لغة تم تشبيهها بما يصدر عن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.