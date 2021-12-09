 كندا تسجل 5007 إصابات جديدة بكورونا و33 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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كندا تسجل 5007 إصابات جديدة بكورونا و33 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 8:58 ص

سجلت كندا 5007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 33 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و820 ألفا و693 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و854 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 62 مليونا و539 ألفا و454 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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