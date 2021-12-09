التعليم العالي: لن نكتفي بالنشر الدولي فقط للأبحاث العلمية وسنستفيد بخدمة المجتمع

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد العيساتى نائب رئيس شركة السيفير لشئون تحليل بيانات البحوث والتمويل؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين شركة السيفير ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ومحمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان "رؤية المستقبل"، الذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم وتطوير البحث العلمي في مصر، وعدم الاكتفاء بالنشر الدولي فقط للأبحاث العلمية، ولكن الاستفادة منها على أرض الواقع لخدمة المجتمع من خلال قاعدة بيانات شاملة.

وأشاد عبدالغفار بالتعاون مع شركة السيفير باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال المعلومات وتحليل البيانات وقياس الأداء البحثي، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث العلمية.

ومن جانبه، استعرض العيساتى مجهودات السيفير في مجالات التحول الرقمي والاتجاهات الحديثة في إدارة البحث العلمي وتحليل البيانات لدعم صناع القرار، موضحاً نتائج الشراكة مع بنك المعرفة المصري (EKB)، التى أثمرت عن تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية، خاصة فى الارتقاء بالمجلات العلمية المصرية، وتوفير التدريب اللازم لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري لتقييم وتطوير النشاط البحثي في مصر.

شهد اللقاء، عمرو عبدالمنعم المدير الإقليمي لشركة السيفير في إفريقيا، وخالد شعلان استشاري الحلول البحثية الأساسية للسيفير بإفريقيا.