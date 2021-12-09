خفض تصنيف سنغافورة في قائمة الحريات بعد حملة القمع ضد المعارضين

تسبب "اعتداء على حرية التعبير" خلال العام الماضي في تنزيل مرتبة سنغافورة في الاستطلاع العالمي السنوي للحريات المدنية من جانب منظمة "سيفيكوس مونيتور" غير الحكومية، لتوضع في الدرك الأسفل مع ميانمار وروسيا.

ووفقا للمنظمة "قلصت (السلطات في سنغافورة) بشكل ممنهج حريات أساسية باستخدام قوانين غامضة وواسعة النطاق بشكل كبير"، وانخرطت في "حملة قمع مستمرة ضد المنشقين والأصوات المعارضة".

واستشهد التقرير بقوانين التشهير التي نجح رئيس الوزراء لي هسين لونج، عن طريق الاستعانة بها، في مقاضاة المنتقدين، وكذلك بقانون جديد استهدف ظاهريا كبح التدخل الأجنبي.

يحكم حزب العمل الشعبي سنغافورة منذ حصولها على الاستقلال في 1965، وهي دولة مدينة ثرية عادة ما تصنف بين أهم عشر وجهات للاستثمار الأجنبي في العالم.

وأضيفت سنغافورة إلى 13 دولة جرى خفض ترتيبها في التصنيف وهو ما يشير إلى أن سبعة بين كل عشرة من سكان العالم يعيشون في دول إما "منغلقة" مثل الصين وكوريا الشمالية أو "مقموعة" وهي ثاني أدنى مرتبة جرى خفض سنغافورة إليها.

وقالت سيفيكاس مونيتور إن الحكومات حول العالم استغلت جائحة فيروس كورونا لتشديد الضوابط، مشيرة إلى أن "ما نراه ليس رد فعل متناسبا مع الطوارئ الصحية، حيث القيود يعنى بها أن تكون تدابير استثنائية للتعامل مع أزمة مؤقتة".