 إحصاء: زيادة تكاليف العمالة في ألمانيا خلال الربع الثالث من 2021 - بوابة الشروق
الخميس 9 ديسمبر 2021 12:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

إحصاء: زيادة تكاليف العمالة في ألمانيا خلال الربع الثالث من 2021

د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 12:03 م

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، زيادة تكاليف العمالة في ألمانيا مجددا خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأوضح المكتب اليوم في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا أنه بعد حساب التغيرات الموسمية تم رصد زيادة في هذه التكاليف بنسبة 5ر0% خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الذي يسبقه.

ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، فإن الزيادة تبلغ 6ر2%.

يذكر أن هذه التكاليف تشمل إجمالي الأجور والتكاليف الجانبية.

وتكاليف العمالة في ألمانيا كانت أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك