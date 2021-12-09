إحصاء: زيادة تكاليف العمالة في ألمانيا خلال الربع الثالث من 2021

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، زيادة تكاليف العمالة في ألمانيا مجددا خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأوضح المكتب اليوم في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا أنه بعد حساب التغيرات الموسمية تم رصد زيادة في هذه التكاليف بنسبة 5ر0% خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الذي يسبقه.

ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، فإن الزيادة تبلغ 6ر2%.

يذكر أن هذه التكاليف تشمل إجمالي الأجور والتكاليف الجانبية.

وتكاليف العمالة في ألمانيا كانت أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام.