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إيطاليا تسجل 9494 إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 8:49 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 8:49 ص

سجلت إيطاليا 9494 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 92 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و118 ألفا و576 إصابة، والوفيات إلى 134 ألفا و287 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 99 مليونا و964 ألفا و270 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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