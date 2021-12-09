الحكومة البريطانية: بطاقة كورونا ستكون الزامية لحضور المباريات

بعد إعلان الحكومة البريطانية أنها سوف تطبق الخطة (ب) فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا ، سوف يكون مطلوبا من الجماهير التي تحضر الأحداث الرياضية في انجلترا مثل مباريات كرة القدم ويزيد عددها عن عشرة ألاف شخص تقديم دليل على حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن الإٌصابة بالفيروس.

وعقد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، ليعلن عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لمواجهة تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا و انتشار متحور أوميكرون.

وأوضح جونسون، أنه وفقا للقواعد الجديدة، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوع، فإن الدخول إلى أي مكان يتواجد به أكثر من عشرة ألاف شخص، سيتطلب الحصول على جرعتين من اللقاح أو نتيجة سلبية في اختبار الكشف عن الإصابةبالفيروس . ومن المقرر إقامة أربع مباريات يوم الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي.

وأوضح أن البطاقة الخاصة بكوفيد ستكون إلزامية لدخول النوادي الليلية والأماكن التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الأشخاص ، بما في ذلك الأماكن المغلقة بدون مقاعد والتي يتواجد بها أكثر من 500 شخص، والأماكن المفتوحة بدون مقاعد التي يتواجد بها أكثر من أربعة ألاف شخص وأي مكان يضم أكثر من عشرة ألاف شخص.

وتابع جونسون: "أثناء تطبيقنا للخطة "ب" سنعطي للشركات إشعارا قبل اسبوع، ولذلك فإن الخطة سيتم العمل بها في غضون اسبوع، وذلك للإبقاء على تلك الأماكن مفتوحة وبسعتها الكاملة لمنح الجميع الثقة في أن من حولهم فعلوا الشيء اللازم لتقليل المخاطر على الأخرين".

واتصلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) برابطة الدوري الإنجليزي ورابطة الكرة الإنجليزية للتعليق على الأمر.