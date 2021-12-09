السعودية تعلن عودة المواطن الموقوف على خلفية قضية خاشقجي من فرنسا

أعلنت السفارة السعودية في باريس أن المواطن الذي اعتقل بالخطأ في فرنسا للاشتباه بدوره في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد غادر إلى المملكة بعد الإفراج عنه اليوم الأربعاء.

وأوضحت السفارة في بيان أن مسؤوليها زاروا الرجل في مكان احتجازه للاطمئنان على حالته.

هذا وقرر الادعاء الفرنسي اليوم إخلاء سبيل المواطن السعودي، بعد أن خلصت عملية التحقق من هوية المقبوض إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

وفي وقت سابق اليوم قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن التحقيقات لا تزال جارية للتحقق من هوية رجل سعودي ألقي القبض عليه في مطار بباريس الثلاثاء للاشتباه في صلته بمقتل خاشقجي، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية أن الرجل المقبوض عليه ليس الشخص المطلوب وإنما يحمل الاسم نفسه فحسب.

وكانت السفارة السعودية في باريس قد صرحت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قائلة إن الشخص الذي ألقي القض عليه "لا علاقة له بالقضية المتناولة" ويجب إطلاق سراحه على الفور.