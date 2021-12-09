مقتل صحفي فلبيني ساهم في تغطية حرب دوتيرتي على المخدرات

أعلنت الشرطة في الفلبين، اليوم الخميس، مقتل صحفي ساهم في تغطية الحرب التي شنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات، في تقارير لوكالة أنباء دولية، وذلك بعد إطلاق النار عليه في شرق البلاد.

وقالت الشرطة إن خيسوس (جيس) مالابانان /58 عاما/ أصيب بطلق ناري في الرأس، وأعلنت وفاته لدى وصوله إلى مستشفى في مدينة كالبايوج، على بعد 482 كيلومترا جنوب شرق مانيلا مساء أمس الأربعاء.

وكان مالابانان يعمل مراسلا لصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية ولشبكة إخبارية تليفزيونية في مانيلا.

كما أنه كان من مراسلي وكالة رويترز للأنباء، حيث ساهم في تقاريرها عن الحرب على المخدرات التي فازت بسببها بجائزة بوليتزر في عام 2018.

وأفاد تقرير للشرطة، بأن الصحفي كان يشاهد التلفزيون في متجر صغير تملكه عائلته في حي بمدينة كالبايوج، عندما أطلق مسلح مجهول النار على رأسه ولاذ بالفرار بدراجة نارية يقودها آخر.

ولم تحدد الشرطة بعد هوية المشتبه به أو الدافع وراء القتل، لكن زملاء قالوا إن مالابانان تلقى تهديدات بالقتل قبل اغتياله.

وقال ماني موجاتو، وهو مراسل متقاعد لوكالة رويترز، كان أيضا ضمن فريق مانيلا الذي أعد التقارير الحائزة على الجائزة: "ساعد جيس رويترز كثيرا في تقارير حرب المخدرات التي فازت ببوليتزر في 2018".

ويشار إلى أن مالابانان هو الصحفي رقم 22 الذي يُقتل في الفلبين منذ أن أصبح دوتيرتي رئيسا في عام 2016، بناء على إحصاء من الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين.

وتم تصنيف الفلبين ضمن أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين من جانب منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.