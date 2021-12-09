أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تفكيك 3 عصابات من 9 أفراد بينهم امرأة، نشطت في تهريب القطع الأثرية بمحافظة بابل.

وذكرت الوكالة في بيان، أن "وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على 3 عصابات مكونة من 9 متهمين من بينهم امرأة في محافظة بابل، بحوزتهم 3 قطع أثرية و4 كتب أثرية وعلبة معدنية أسطوانية عبارة عن مخطوطة أثرية تعود للعصور القديمة، فضلا عن سلاح كلاشينكوف".

وأضاف البيان، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وعرض أوراقهم التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 44 الخاصة ب‍قانون تهريب الآثار".

واستعاد العراق أمس الثلاثاء، "لوح جلجامش" الذي يعد أقدم وأندر لوح موجود في التاريخ الإنساني بعد نحو 30 عاما من سرقته خلال حرب الخليج الأولى عام 1991.

وقالت وزارة الثقافة العراقية، إن "اللوح هو أحد ألواح ملحمة جلجامش الذي يعود تاريخه لعام 3500 قبل الميلاد".